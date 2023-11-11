المصري تحت 15 عامًا "2008" يفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة الكابتن عمرو الشموتي على ضيفه فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم السبت بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من أحمد محمد، مصطفى حسن، أحمد عفيفي.

المصري تحت 15 عامًا يفوز على الجونة

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ، حيث تقدم الهداف محمد أشرف عبد اللاه بالهدف الأول للمصري في الدقيقة الخامسة عشر ، قبل أن ينجح زميله يوسف أبو الليل - نجم المباراة - في إضافة الهدف الثاني للنسور في الدقيقة الثانية والعشرين، وشهدت الفترة المتبقية من عمر الشوط الأول ضغطا من فريق الجونة الا أن تألق حارس المصري فادي عطوة حال دون احرازهم لأية أهداف.

وفي الشوط الثاني يواصل المصري سيطرته على منطقة الوسط بفضل تألق سيف الجبالي، ويضيف عمر أبو الليل الهدف الثالث للمصري في الدقيقة السادسة والعشرين، وينجح فريق الجونة في إحراز هدفه الأول في الدقيقة الثانية والثلاثين، قبل أن يضيف هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والأربعين، ويمر الوقت المتبقي سريعا ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا فوز المصري بنتيجته المفضلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وارتفاع رصيده للنقطة الثالثة عشر..

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت، عمرو طارق ، كريم الحناوي ، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي ، محمد الجرايحي ، يوسف أبو الليل لخط الوسط، سيف الجبالي ، ميدو أشرف عبد اللاه، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من يحيى جابر، مؤمن الصياد، كريم فرج، أحمد حازم، عمر أبو الليل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا ، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا، ك. ناصر زتونة مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الشيخو إداريًا ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.