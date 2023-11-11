نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد هاتريك كيليان مبابي في شباك ستاد ريمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في تسجيل هاتريك أمام ستاد ريمس اليوم في الدوري الفرنسي، ليعزز موقعه في صدارة ترتيب هدافي الليج وان.

ويحتل كيليان مبابي صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 13 هدف، حيث نجح في التتويج باللقب في الموسم الماضي برصيد 29 هدف.

مازال يحتل مصطفى محمد نجم نانت المركز الثالث في جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف بفارق 6 أهداف عن مبابي الذي يطمح في خطف اللقب منه.

يستعد مصطفى محمد لمواجهة ميتز غدا ويسعى لاستعادة ذاكرة الأهداف بعد سلسلة من نتائجه المخيبة في التسجيل، حيث لم يسجل في خسارة فريقه في الجولة الماضية على ستاد ريمس بهدف نظيف.

ترتيب هدافي الدوري الفرتسي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن:

1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - 13 هدف

2 - أكور ادامز - مونبيليه - 7 أهداف

3 - مصطفى محمد - نانت - 5 أهداف

4 - وسام بن يدر - موناكو - 5 أهداف

5 - موسى التعمري- مونبيليه- 5 أهداف

6 - ألكسندر جولوفين - موناكو - 5 أهداف

7 - تيدي توما - ستاد ريميس - 4 أهداف

8 - نبيل عليوي - لوهافر - 4 أهداف

9 - أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - 3 أهداف

10 - تاكومي مينامينو - موناكو - 3 أهداف