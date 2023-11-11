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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر أمام الوحدة بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت على ملعب "الملك عبد العزيز" في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024.

وسجل أليكس تيليس الهدف الأول في الدقيقة 11، وأضاف عبد الإله العمري الهدف الثاني في الدقيقة 39، وعزز كريستيانو رونالدو التقدم بالهدف الثالث عند الدقيقة 49، فيما سجل أنسيلمو دي مورايس هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 81.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوز النصر أمام الوحدة

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

1- الهلال: 35 نقطة.

2- النصر: 31 نقطة.

3- الأهلي: 26 نقطة.

4- التعاون: 25 نقطة.

5- الاتحاد: 24 نقطة.

6- الفتح: 24 نقطة.

7- الاتفاق: 22 نقطة.

8- الفيحاء: 16 نقطة.

9- الوحدة: 16 نقطة.

10- ضمك: 15 نقطة.

11- الشباب: 15 نقطة.

12- الخليج: 13 نقطة.

13- أبها: 13 نقطة.

14- الرياض: 12 نقطة.

15- الطائي: 11 نقطة.

16- الأخدود: 10 نقاط.

17- الرائد: 9 نقاط.

18- الحزم: 7 نقاط.