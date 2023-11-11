الرياضة

كاسترو يعلق على فوز النصر أمام الوحدة بثلاثية

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أحمد جودة - القاهرة - عبر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه الوحدة 3-1 في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر

كاسترو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"مباراة رائعة، وأداء رائع من اللاعبين، سعيد بالأداء الليلة".

وأضاف:"لاعب كرة القدم ليس فقط من يسجل ويصنع، فنيا يجب أن يكون اللاعب قوي، وذكي تكتيكيا ولديه اللياقة الكافية للعب المواجهة".

وتابع:"لدي لاعبين يلعبون في أكثر من مركز لأنهم أذكياء ويدرسوا المباراة بشكل جيد".

وواصل:"النصر يريد الانتصار دائمًا في آخر 17 مواجهة انتصرنا 16 مرة، لدينا فريق منظم يستطيع تدوير الكرة بشكل جيد".

وزاد:"وجود المساحات لا يعني وجوب عمل هجمة مرتدة، لدي لاعبين أذكياء، في كرة القدم حاليا يجب أن تفهم المباراة بشكل جيد".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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