نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسترو يعلق على فوز النصر أمام الوحدة بثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على مضيفه الوحدة 3-1 في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر

كاسترو قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"مباراة رائعة، وأداء رائع من اللاعبين، سعيد بالأداء الليلة".

وأضاف:"لاعب كرة القدم ليس فقط من يسجل ويصنع، فنيا يجب أن يكون اللاعب قوي، وذكي تكتيكيا ولديه اللياقة الكافية للعب المواجهة".

وتابع:"لدي لاعبين يلعبون في أكثر من مركز لأنهم أذكياء ويدرسوا المباراة بشكل جيد".

وواصل:"النصر يريد الانتصار دائمًا في آخر 17 مواجهة انتصرنا 16 مرة، لدينا فريق منظم يستطيع تدوير الكرة بشكل جيد".

وزاد:"وجود المساحات لا يعني وجوب عمل هجمة مرتدة، لدي لاعبين أذكياء، في كرة القدم حاليا يجب أن تفهم المباراة بشكل جيد".