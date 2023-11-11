الرياضة

يد الأهلي "سيدات" يقتنص الفوز من الزمالك في عقر داره

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد سيدات في النادي الأهلي، في الفوز على الزمالك في الدوري المصري وتمكن من إنهاء المواجهة بنتيجة 22-24.

أحداث الشوط الأول بين سيدات يد الأهلي ضد الزمالك

استطاع فريق يد الأهلي "سيدات" من إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 14-9 في المباراة التي غابت عنها محترفة الفريق دونجا كمارا "دودو" بسبب تعرضها للإصابة.

أحداث الشوط الثاني بين سيدات يد الأهلي ضد الزمالك

واستمر الفريق الأحمر في تقديم مباراة مميزة وتفوق على الزمالك في الشوط الثاني، وتمكن من توصيل النتيجة إلى 16-10، وتراجع أداء الزمالك، وانتهت المواجهة والفوز بنتيجة 24-22.

وتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب بينما خسر الزمالك للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.

الأهلي والزمالك لكرة اليد للسيدات
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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