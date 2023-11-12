نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت 11-11-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم السبت 11-11-2023، حيث يواصل إيرلينج هالاند صدارته للقائمة ويليه صلاح وسون.

يترقب الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول مباراته غدا أمام برينتفورد ويطمح في تسجيل هدفه التاسع في البريميرليج في الموسم الحالي، حيث يتساوى مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 8 أهداف ويسعى كلا النجمين في المنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.

وعلى نفس الجانب، ينتظر النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي مباراته غدا أمام تشيلسي بعد أن فشل في هز شباك بورنموث في الجولة الماضية، حيث مازال يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 11 هدف ويطمح في خطف لقب هداف الدوري الذي توج به في الموسم الماضي برصيد 36 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول - 8 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

5 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 7 أهداف

6 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - دوجلاس لويز - أستون فيلا - 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال - 5 أهداف

11 - إيفان فرجسون - برايتون - 5 أهداف

12- أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف

13 - نيكولاس جاكسون - تشيلسي- 5 أهداف