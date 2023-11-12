نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة صن داونز ضد الوداد البيضاوي.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام المباراة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بين فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ضد نظيره الوداد البيضاوي المغربي، ضمن مواجهات النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي.

ونجح فريق الوداد البيضاوي المغربي في الفوز على صنداونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف، في ذهاب الدور النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما على مركب محمد الخامس بالمغرب.

موعد مواجهة صن داونز ضد الوداد البيضاوي

ويواجه ماميلودي صن داونز نظيره الوداد البيضاوي المغربي، غدًا الأحد في إياب الدور النهائي من البطولة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعب لوفتس سرسفيلد في جنوب إفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة صن داونز ضد الوداد البيضاوي

وتُذاع المواجهة عبر قنوات ONTime Sports HD1، وbeIN Sportsالمفتوحة، وأبو ظبي الرياضية 1، بالإضافة للرياضية المغربية على قمر هوتبيرد، وقناة SSC HDالسعودية عبر قمر عربسات.