نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يدفع بالأوراق الرابحة.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيلة فريقه الذي ستدخل مواجهة تشيلسي، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في البريميرليج

ويلتقي الفريقين الكبيرين مساء غدًا، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أكي، جفارديول، دياز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كوفاسيتش

خط الهجوم: جيريمي دوكو، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.