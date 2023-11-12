نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول محمد صلاح للقاهرة من أجل الإنضمام لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر الدولي المصري محمد صلاح انجلترا، ويصل للقاهرة، من أجل الإنضمام للمنتخب لخوض المباريات، وذلك عقب مشاركته غدًا الأحد فريقه ليفربول ضد برينتفورد في المباراة التي تقام في تمام الساعة الرابعة مساء، قبل التوقف الدولي.

موعد وصول محمد صلاح

ويصل محمد صلاح يوم الأثنين، وعقب وصوله يحصل على راحة، لينضم للتدريبات الجماعية مع منتخب مصر يوم الثلاثاء القادم، ليشارك مع المنتخب ضد جيبوتي في مباراة الخميس.

ويواجه منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، وهم منتخبي جيبوتي وسيراليون، يوم 16 و19 خلال نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.