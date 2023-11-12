نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.. ما هو موقف صلاح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيل فريقه الذي سيواحه برينتفورد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في البريميرليج

تقام مباراة الريدز مع ضيفه برينتفورد عصر غدًا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترنت ألكساندر آرنولد

خط الوسط: واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرش

خط الهجوم: دييجو جوتا – داروين نونييز – محمد صلاح

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.