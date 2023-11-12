تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على التشكيل الذي سيخوض مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في اللمباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - إينيجو مارتينيز وأليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: بيدري - إلكاي جوندوجان وفيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا دياز.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الليجا

ويلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه ألافيس غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل البلوجرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وعلى الجانب الآخر يتواجد ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.