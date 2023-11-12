نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الزمالك اليوم.. العودة إلى التدريبات وموقف الثلاثي من مباراة أبو سليم وفرق الناشئين تتألق في مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي" أخبار الزمالك اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة البيضاء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الزمالك على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

العودة بعد الصعود

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد، على ملعب ميت عقبة، وذلك عقب الحصول على راحة لمدة 3 أيام بعد مباراة بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في أول مباراة له خلال دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي، وذلك في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

موقف الثلاثي المصاب من مباراة أبو سليم

يخضع اللاعب عمر جابر لاعب الوسط لفريق الزمالك، إلى اختبار طبي على هامش مران الفريق غدا، وذلك للوقوف على مدى إصابته ومدة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتماثل اللاعب مصطفى شلبي للشفاء بصورة كاملة، بناءا على حديث طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، عبر قناة الزمالك الفضائية.

وأكد أسامة على أن المدافع محمود حمدي "الونش" سيخوض المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل، والتي ستستمر لمدة شهر، قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع فريق الزمالك.

فرق الناشئين تتألق في مباريات اليوم

أمطر فريق الزمالك للناشئين مواليد 2014، شباك فريق يونيون بسداسية دون مقابل، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري براعم الجيزة.

وجاءت المباراة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف، تحت قيادة المدرب علاء علوان.

وعلى الجانب الآخر، نجح فريق الزمالك مواليد 2011، في تمزيق شباك الفيوم بنتيجة 10-0، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري براعم منطقة الجيزة.