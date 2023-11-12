نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. تعادل بطعم الصدارة وكولر يطير إلى سويسرا ومواجهة مرتقبة أمام الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي:

تعادل بطعم الصدارة

نجح فريق الجونة في فرض التعادل على فريق الأهلي، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وتعادل الفريقان على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة، بهدف لكل فريق.

وارتفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 13، متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويا مع فريق بيراميدز في عدد النقاط، ويتأجل لفريق الأهلي مباراة عن باقي فرق الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كولر يطير إلى سويسرا

غادر المدير الفني السويسري مارسيل كولر للقلعة الحمراء الأراضي المصرية، وذلك عقب التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام فريق الجونة، متجها إلى الأراضي السويسرية.

وتعد رحلة المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر إلى سويسرا، وذلك للاطمئنان على أسرته في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وعقب مباراة اليوم، منح المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر، راحة للاعبين من التدريبات حتى نهاية الأسبوع الجاري.

سيدات الأهلي تعبر الزمالك

نجح فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك، وذلك بنتيجة 22-24

وتقابل الفريقان مساء اليوم، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري العمومي للسيدات.

ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب دوري عمومي السيدات لكرة اليد برصيد 21 نقطة.

الأهلي يواجه الخليج السعودي

يلتقي في الثانية والربع عصر غد الأحد، فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق الخليج السعودي، وذلك في إطار مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023).

ونجح فريق الأهلي عبور فريق الكويت الكويتي في مباراة اليوم، فيما تمكن فريق الخليج من عبور فريق النجمة البحريني.