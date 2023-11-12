نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يثأر من تعادل فاليكانو بخماسية قاسية في شباك فالنسيا بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على نظيره نادي فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت والموافق 11 نوفمبر ضمن لقاءات بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، نتيجة مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

وفاز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم من عمر الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز داني كارفخال، نجم فريق ريال مدريد الهدف الأولى في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وبمساعدة توني كروس.

وعزز فينسيوس جونيور النتيجة بإضافة ثاني الأهداف في الدقيقة الثانية والأربعين وكذلك ثالث الأهداف أيضًا في الدقيقة التاسعة والاربعين على التوالي من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 50، و84 أحرز رودريجو جوس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رابع وخامس أهداف اللقاء ببراعة في شباك فالنسيا.

ووضع هوجو دورو، نجم نادي فالنسيا أولى أهداف فريقه في شباك ريال مدريد ببراعة في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ترتيب ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، وفي حين تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة الثامنة عشر في المركز الثامن.