ريال مدريد يكتسح فالنسيا بخماسية في الليغا
اكتسح ريال مدريد ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدف، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، "الليغا".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف جيرونا المتصدر، وبفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث والذي يلعب في وقت لاحق يوم الأحد مع ضيفه ألافيس.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع.
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة الثانية عن طريق داني كارفخال، قبل أن يضيف زميله فينسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 43.
وأضاف فينسيوس الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 49، ثم سجل زميله رودريغو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 50 و84، فيما سجل هوغو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 88.
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