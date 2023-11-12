نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الآتي، أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

وفاز ريال مدريد بخمس أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره نادي فالنسيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الأسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

نجح داني كارفخال نجم ريال مدريد في إحراز أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب البرنابيو.

وعزز فينسيوس جونيور النتيجة بإحراز ثاني وثالث الأهداف في الدقيقة 42 وفي الدقيقة 48 على التوالي ببراعة في شباك فالنسيا.

وأضاف رودريجو جوس، نجم ريال مدريد ثالث ورابع الأهداف في الدقيقة 50 والدقيقة 84 على التوالي في شباك فالنسيا خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وجاء هدف فالنسيا الأول والوحيدة في المباراة بأقدام 88 من عمر المباراة وبأقدام هوجو دورو وبمساعدة هوجو جونزاليز.