نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد أمام نظيره فالنسيا بنتيجة أربعة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الليجا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

أحرز داني كارفاخال هدف التقدم لصالح الميرنجي بالدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني والثالث لصالح الميرنجي بالدقائق 42، 49، واضاف رودريجيو الهدف الرابع والخامس للميرنجي بالدقائق 50 و84، ودون هوجو دورو على الهدف الأول لفريقه فالنسيا في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد أمام فالنسيا

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 27 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 20 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- فياريال 12 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

15- إشبيلية 11 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط