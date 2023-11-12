الرياضة

نجم الأهلي السابق يهاجم مارسيل كولر: هو السبب في تعادل الجونة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هو السبب في التعادل مع الجونة.

رضا شحاته يفتح النار على كولر: هو السبب في تعادل الجونة

وقال رضا في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": الإدارة الفنية لكولر خاطئة في المباراة، وكان لا بد من إجراء ٤ تغييرات بين شوطي المباراة.

وتابع:"التشكيل خاطىء والتغييرات متأخرة من جانب كولر، والأهلي لم يكن متماسك في بداية اللقاء وهو ما منح الفرصة للجونة للسيطرة".

وأضاف:"الهدف الأول الذي تم إلغائه للجونة يعكس التنظيم الخاطىء تمامل للاعبي الأهلي".

وأكمل:"كولر مش مركز مع الأهلي والقرارات متأخرة".
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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