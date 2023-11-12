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أحمد جودة - القاهرة -



أكد علاء عبد العال المدير لفريق الجونة، أنه وجه اللوم للاعبيه بين شوطي مباراة الأهلي اليوم بسبب عدم الخروج بالانتصار.

مدرب الجونة يكشف سبب سعادته بتشكيل الأهلي قبل المباراة

وقال عبدالعال في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الحصول على نقطة من الأهلي اليوم مكسب كبير، وكان بإمكاننا الخروج بنتيجة إيجابية في الشوط الأول وكنا الأفضل وكان يمكن الفوز بثلاثة أهداف".

وأضاف:"ركزت على الجانب النفسي للاعبي الجونة قبل المباراة وقومنا بعمل فيديو تحفيزي للاعبينا قبل اللقاء".

وواصل:"لم أتوقع بدء الأهلي بكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر وباقي التشكيل توقعته".

وأضاف:"عدم وجود ديانج ومروان عطية كان في صالحنا بشكل كبير بجانب محمد عبد المنعم".

وواصل:"هدف موديست كان خطأ من الدفاع لنا، وينقصه كمهاجم الرشاقة والمرونة والسرعات".

وأكمل:"كنت سعيد بجلوس تاو وديانج على الدكة لانهما قوة ضاربة للأهلي".

