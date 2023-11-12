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أحمد جودة - القاهرة - كشف المهاجم الحالي للأهلي السعودي والسابق لليفربول، روبرتو فيرمينو، عن أمر غير معروف للجميع حول تفاصيل ارتباطه بزميله المصري محمد صلاح أثناء فترتهما في الفريق الإنجليزي.

فيرمينيو يكشف كواليس جديدة حول ارتداء محمد صلاح لقميصه في ليفربول

شكل ثلاثي الهجوم المرعب المكون من صلاح، فيرمينو، وساديو ماني، جزءًا لا يتجزأ من ليفربول منذ عام 2017 وحتى رحيل النجم السنغالي ماني في عام 2022. في العام التالي، انضم فيرمينو إلى السامبا الحمر في صفقة مثيرة.

صلاح، الذي انضم إلى ليفربول من روما عام 2017، ارتبط بقميص رقم 11 الذي كان يرتديه فيرمينو. وبالرغم من الأقاويل التي تحدثت عن موافقة فيرمينو على هذا التغيير، يكشف البرازيلي الآن عن الحقيقة المختلفة.

في كتابه الذي نُشرت منه مقتطفات في صحيفة "جارديان"، صرَّح فيرمينو: "يجب أن أوضح شيئًا، البعض أشاد بي وقال إني سمحت لمحمد صلاح بارتداء القميص رقم 11 عندما انضم إلى ليفربول، لكن ببساطة كل ما في الأمر أني من أردت تغيير القميص وارتداء الرقم 9".

وأضاف فيرمينو: "أن ترتدي القميص رقم 9 في ليفربول فهذا ليس أمرًا صغيرًا، إنه قميص تاريخي ارتدته الأساطير، ورغم أني لم أكن قد ارتديت هذا الرقم من قبل، شعرت بأنه جاءت اللحظة لارتدائه".

تمكن فيرمينو من الظفر بالرقم 9 بعد رحيل كريستيان بينتيكي، ومع الرقم 10 على قميصه في الأهلي السعودي حاليًا، يشهد المهاجم البرازيلي فترة صعبة على الرغم من تألقه في مباراته الأولى بالدوري السعودي هذا الموسم بتسجيله هاتريك في مرمى الحزم، لكنه فشل في التسجيل في 13 مباراة لاحقة، مما جعله لاعبًا بديلًا في بعض المباريات.