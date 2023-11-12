نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مدافع النصر يتفوّق على رونالدو في مباراة الوحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق عبد الإله العمري، مدافع نادي النصر، وفاز بتقييم الأداء الأفضل في مباراتهم ضد الوحدة، وذلك وفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، حيث تفوق على زميله كريستيانو رونالدو.

العمري يتفوّق على رونالدو في مباراة النصر والوحدة

سجل العمري أول أهدافه في الموسم الحالي لدوري روشن السعودي برأسية رائعة في الدقيقة 38، بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.

حصل العمري على أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين خلال المباراة بنقاط 8.6، يليه رونالدو بتقييم 8.5 نقطة، فيما جاء لاعب وسط الوحدة، أنسيلمو دي مورايس، في المركز الثالث بتقييم 8.1 نقطة.

من جهة أخرى، شهدت تحسنًا كبيرًا في تقييم النجم السنغالي ساديو ماني الذي استقر عند 7.4 نقطة، بعد تقييمه الأدنى في المباراة السابقة ضد الخليج بنقاط 4.3.

أما وليد باخشوين لاعب الوحدة، فقد حصل على أسوأ تقييم في المباراة بنقاط 5.1.