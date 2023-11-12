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أحمد جودة - القاهرة - أعرب ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن سعادته بالفوز على بيرنلي 3-1 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أول تعليق من أرتيتا بعد عبور عقبة بيرنلي في البريميرليج

في المؤتمر الصحفي، أعرب أرتيتا عن سروره بالنتيجة وأداء الفريق، قائلًا: "أنا سعيد حقًا بالنتيجة وبشكل خاص بالأداء، خاصةً في مواجهة فريق من الصعب جدًا السيطرة عليه".

وأضاف: "يجب أن نلقي نظرة على عدد الفرص التي أنشأناها، وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز في هذه المباراة".

من جهته، أشاد فنسان كومباني، مدرب بيرنلي، بأداء فريقه قائلًا: "لعبنا أمام فريق رائع، والطريقة التي يدير بها ميكيل الفريق رائعة".

وأضاف: "يجب علينا أن لا نترك أي تفاصيل تفوتنا في مباريات كهذه... نعتمد على عوامل أخرى مثل الحظ أو اللحظات الفردية، ولكن في هذا اللقاء، لم يكن الأمر كذلك على مدار الشوطين".