نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوهافر الفرنسي يضم الغاني أندري أيو في صفقة انتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي لوهافر الفرنسي، ضم نجم منتخب النجوم السوداء، وذلك في صفقة انتقال حر.

وضمت إدارة النادي الفرنسي أندريه أيو، ليعود للدوري الفرنسي من جديد، ليعود بعد رحلة طويلة خارج فرنسا بداية من 2015.

وقدم النادي الفرنسي لاعبه بعد مواجهة موناكو والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين

أرقام قياسية لنجم البلاك ستار

يمتلك أندريه أرقام قياسية، حيث خاض 542 مباراة خلال مسيرته، سجل فيهم 153، وصنع 58 هدف.

وحقق صاحب 33 عاما سبع ألقاب، بقميص السد القطري، ومارسيليا، وعلى مستوى المنتخب توج بكأس العالم للشباب عام 2009، وكأس إفريقيا للشباب، كما حصد جائزة هداف إفريقيا عام 2015.



وفي منتخب المنتخب الأول، شارك النجم الغاني في 110 مباراة سجل 24 هدفا، مع بداية مباراته الدولية الأولى في 2007.

وسبق له المشاركة مع منتخبه في 3 نسخ لكأس العالم وهي، كؤوس عالم هي 2010 و2014 و2022.

