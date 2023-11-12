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أحمد جودة - القاهرة -

صرح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن أخر مستجدات إصابات بعض لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية، وموقفهم من المشاركة في المباريات القادمة.

طبيب الزمالك يكشف أخر مستجدات المصابين في الفريق

وصرح محمد أسامة عبر قناة الزمالك قائلًا: " سامسون أكينيولا بعيدا عن المشاركة مع الزمالك بسبب اسباب نفسية وليس للإصابة، وفي فترة ابتعاده التزم بشكل كامل في التدريبات وعملنا معه بشكل كبير".

وعن اللاعب محمود علاء أشار: " خضع اللاعب لثلاثة جلسات علاج، في اليوم الذي سبق مواجهة بيراميدز، وأصر على خوض المباراة، وتعثر ولم يستطع إكمال المواجهة وغادر بين الشوطين".



وأستطرد: "سيف الجزيري يعاني من إصابة واضحة، ولم نستطع التعامل معها مثل إصابة محمود علاء، وكان ذلك سبب في غيابه عن مواجهة بيراميدز، وإصابته في العضلة الضامة ويحتاج من اسبوع إلى 10 ايام للراحة، ولم نحدد حتي الآن جاهزيته للمباراة القادمه ام لا".



وأكمل حديثه:" محمد عبد الشافي يعاني من إصابة، ولكنه عاد إلي التدريبات في أول يوم له كان في توقيت تولي معتمد جمال تدريبات الزمالك".



وأعرب: "عبد الله جمعة اشتغل على التعافي من الإصابة والتأهيل في الفترة المقبلة، وأصبح جاهز للمشاركة مع الفريق في مبارياته".



وواصل: "محمد عبد الغني يواصل تعافيه بشكل جيد وبنسبة كبيرة سيشارك مع الزمالك في مباراته القادمة".

واختتم حديثه عن المصابين قائًلا: " محمود الونش انتهى من المرحلة الثانية في التأهيل، ونسعى لإنهاء المرحلة الأخيرة والتي تحتاج إلي شهر، وعقب ذلك يخضع اللاعب لقياسات وفحوصات طبية جديدة، وعند الانتهاء سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي ويشارك في المباريات عندما يصبح جاهزًا بشكل رسمي".

