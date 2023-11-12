نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الماني يدخل ضمن الترشحيات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل المدير الفني السابق لنادي شالكه الألماني وهوفنهايم الألماني الترشيحات لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

ويعتبر اندرية برايتنرايتر المدير الفني السابق لنادي شالكه الألماني أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

ولم يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك سؤاء مصري أو أجنبي حتي الأن.

يتواجد حاليًا الكابتن معتمد جمال في منصب المدير الفني لنادي الزمالك لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

يحتل نادي الزمالك المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى نهائي كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.

