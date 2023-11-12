مرتضى منصور يقدم للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن

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أحمد جودة - القاهرة - مرتضى منصور، مذكرة اعتقال، تقدم المستشار مرتضى منصور للمحكمة الجنائية الدولية بمذكرة اعتقال يطالب فيها بوقف واعتقال كل من شارك بالمذابح الجماعية التي تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 اكتوبر الماضي، حيث كانت تلك المذكرة ضد كل:

مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن

مرتضي منصور يقدم مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، وايمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وأولاف شولتز مستشار المانيا وريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا ويوآف غالانت وزير الدفاع الصهيوني وهرتس هيلفي رئيس الأركان وعماهاي الياهو وزير التراث الصهيوني.

حيث قام مرتضى منصور بإدانة هولاء الأشخاص الذين خالفوا كل مقايس القانون الدولي ، و اهتم المستشار مرتضى منصور في إظهار كل الجرائم التي قامو بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال مذكرة الاعتقال الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية وذكر ذلك قائلا: أن هولاء الأشخاص خالفوا اتفاقية جنيف الصادرة عام 1949 والتي جاءت لتنص على حماية الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة وأضاف قائلا: أن هؤلاء انتهكوا القانون الإنساني الدولي.

مرتضى منصور يقدم مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وبايدن

ثم وجهه مرتضى منصور هذه المذكرة للمدعي العام مطالبا منه تقديمها المحكمة الجنائية الدولية بعد أن شرح في المذكره الاولى تفاصيل كل ما يحدث داخل قطاع غزة من مجازر وابادات جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

مرتضي منصور يقدم مذكرة أخرى للمحكمة الجنائية الدولية ضد حكومات الاحتلال الإسرائيلي

حيث ذكر مرتضى منصور في المذكرة الثانية اعتراف وزير التراث الإسرائيلي عماهاوي الياهو الذي ينص على امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية ولذلك هدد بها وزير التراث الإسرائيلي بإبادة الشعب الفلسطيني بالكامل وتدمير قطاع غزة بالقنابل النووية التي تمتلكها إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك قام مرتضي منصور بترجمة تلك المذكراتين ب ستة لغات مختلفة حيث ترجم المذكرة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية والبرتغالية والايطالية.

مذكرة الاعتقال الثانية ضد نتنياهو

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