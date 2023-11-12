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أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي الوحدة السعودي احتجاجًا للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، اعتراضًا على مشاركة اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا من فريق النصر في مباراة الفريقين.

الوحدة يحتج رسميا ضد لاعب النصر

شارك تاليسكا في مواجهة الوحدة والنصر التي أُقيمت في مكة المكرمة، والتي انتهت بفوز "العالمي" 3-1 في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.

أوضح توفيق تونسي، المشرف على كرة القدم في الوحدة، أن النادي قدم اعتراضًا بسبب مشاركة تاليسكا الذي يواجه إيقافًا وفقًا لقرار لجنة الانضباط.

وأوضح تونسي في حديثه لبرنامجي "أكشن مع وليد" و"دورينا غير": "رفعنا حيثيات الاحتجاج، وقرار الانضباط واضح وإيقاف تاليسكا يسري في المباريات الرسمية دون تحديد مسابقة معينة، والخطأ وارد من النصر أو غيره".

وأضاف: "الإيقاف كان لمباراتين لكن تاليسكا غاب عن لقاء واحد ثم شارك أمامنا. أنا لم أفز في الملعب ولكن لي الحق في الاحتجاج وقدمته".

من جهة أخرى، أكد برنامج "أكشن مع وليد" أن "النصر حصل على خطاب تفسيري من لجنة الانضباط بشأن عقوبة تاليسكا، وأنه تم إيقافه أمام الخليج والشباب، وأن نادي النصر يمتلك وثيقة رسمية تثبت ذلك".