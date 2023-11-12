نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة صن داونز في إياب نهائي السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادل رمزي، المدير الفني للوداد المغربي، إستقر على تشكيل فريقه الذي سيواجه صن داونز الجنوب أفريقي في مباراة الإياب من نهائي دوري السوبر الافريقي، والتي ستُقام غدًا الأحد حيث يسعى العملاق المغربي للفوز بهذه المباراة للتتويج بلقب البطولة، بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 في الدار البيضاء.

تشكيل الوداد المغربي لمباراة صن داونز

رمزي قرر الاعتماد على اللاعب الشرقي البحري لقيادة الهجوم، متجاهلًا السنغالي سامبو جونيور. وفيما يلي التشكيل المتوقع للوداد في هذه المواجهة: