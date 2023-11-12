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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأداء فريقه بعد فوزه الكبير 5-1 على فالنسيا في الجولة 13 من الدوري الإسباني. جاءت تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر صحفي بعد المباراة.

أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز الريال على فالنسيا

أوضح أنشيلوتي: "إنها مباراة رائعة من البداية إلى النهاية، حيث أظهرنا الجودة التي لدينا". وأضاف: "ندخل فترة التوقف الدولي بشعور جيد، لكنه غريب إلى حد ما بسبب التعادل ضد رايو فاليكانو، لكننا نغادر سعداء لأننا نعلم أننا في ديناميكية جيدة".

وتحدث عن تحسن الفريق في الجوانب الهجومية والدفاعية، مع التأكيد على تميز أداء لاعبين مثل رودريجو وفينيسيوس، قائلًا: "لقد قدم الجميع أداءً جيدًا، وحين يظهر رودريجو وفينيسيوس بشكل جيد تظهر العديد من الفرص، وفي آخر مباراتين كان الثنائي مثالي".

وفيما يتعلق بتعيين بيري رئيسًا فخريًا لريال مدريد، أعرب أنشيلوتي عن فخره، قائلًا: "إنه أسطورة هذا النادي، وضحى بحياته من أجل ريال مدريد، ونحن فخورون بتعيينه لأنه يمثل قيم النادي".

بهذا الانتصار، ارتقى ريال مدريد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر جيرونا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 18 نقطة في المركز التاسع.