نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي.. تعرف على موقف صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق برينتفورد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ترنت ألكسندر آرنولد.

خط الوسط: واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: دييجو جوتا – داروين نونييز – محمد صلاح.