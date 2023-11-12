نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الفوز على التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وتمكن فريق الهلال من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب البطولة بعد الفوز على التعاون بثنائية نظيفة. الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على التعاون وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد إنتهاء الأسبوع 13 من البطولة.