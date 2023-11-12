نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يخوض ثلاث مباريات ودية استعدادًا للعودة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ثلاث مباريات ودية استعدادًا للعودة الدوري مع الهلال الليبي وتليفونات بني سويف والإسماعيلي.

ويسعى نادي طلائع الجيش لتجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات الودية فنيًا وبدنيًا استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل نادي طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 10 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه طلائع الجيش القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد جهاز الرياضه العسكري.

