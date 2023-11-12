موعد مباراة صن داونز والوداد في إياب نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية خلال الوقت الحالي، إنطلاق الدور النهائي من عمر بطولة كأس الدوري الإفريقي الذي يقام لأول مرة داخل القارة الأفريقية، ويجمع بين صن داوانز والوداد المغربي.

موعد مباراة صن داونز والوداد في إياب نهائي الدوري الأفريقي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تذاع أحداث مباراة الوداد المغربي ضد نظيره صن داونز الجنوب افريقي عبر قناة أون تايم سبورت 1، بي ان سبورت بتعليق جواد بدة، وقناة أبو ظبي 1 بتعليق محمد الشامسي وقناةSSC السعودية بتعليق محمد حسين.