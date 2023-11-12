نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يهاجم مارسيل كولر بعد التعادل مع الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الاعلامي محمد شبانه تشكيلة واسلوب لعب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم،خلال مباراه الجونه مؤكدًا أنه كان أحد أسباب خساره أول نقطتين للفريق في الدوري.

شبانة يهاجم مارسيل كولر

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إمج، أن كولر لعب بتشكيل خاطئ وأراح عددا كبيرا من اللاعبين بالرغم من أن ان الفريق مقبل على فتره توقف دولي وسيحصل اللاعبون على راحة إجبارية.



وتعجب شبانه من بقاء كريم الدبيس صاحب السن الصغير والمجهود الوفير على دكة الاحتياط في غياب علي معلول، ولعب خالد عبد الفتاح في مركزه بالرغم من أنه ليس مركزه وهو ما جعله يظهر في صوره غير جيدة وكان له تأثير سلبى على اداء حسين الشحات.



وأتم شبانة، حديثه بان موديست لم يظهر بصورة جيدة بالرغم من الهدف الذي أحرزه إلى أن تحركاته تظل بطيئة وغير مجدية للفريق حتى ولو أحرز هدفا بدليل ما قاله علاء عبد العال المدير الفني الجونة حين وصف إنه لا يليق بالأهلي.

