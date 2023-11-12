نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز والوداد في الدوري الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء الأحد 12 نوفمبر 2023، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة صن داونز والوداد في الدوري الأفريقي.

تذاع أحداث مباراة الوداد المغربي ضد نظيره صن داونز الجنوب افريقي عبر قناة أون تايم سبورت 1، بي ان سبورت بتعليق جواد بدة، وقناة أبو ظبي 1 بتعليق محمد الشامسي وقناةSSC السعودية بتعليق محمد حسين.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 2022

القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.