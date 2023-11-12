نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة صن داونز في الدوري الأفريقي.. القوة الضاربة تقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي صن داوانز في إطار منافسات دور الإياب من بطولة الدوري الإفريقي.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء الأحد 12 نوفمبر 2023، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل الوداد المغربي المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود – يحيى عطية الله – جمال حركاس – أيمن أبو الفتح.

خط الوسط: زكريا الدراوي – أنس سرغات – عبد الله حيمود.

خط الهجوم: هشام بوصفيان – بولي جونيور سامبو – حمدو الهوني.