نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وإمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد نظيره إمبولي في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم نابولي نظيره نادي إمبولي مساء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب ديبغو أرماندو مارادونا المباراة المرتقبة بين نادي نابولي ضد نظيره إمبولي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

تذاع أحداث مباراة نابولي ضد نظيره إمبولي عبر قناة ابو ظبي الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

موقف القريقين من جدول ترتيب الدوري الإيطالي؟

يحتل نادي نابولي المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما ياتي نادي إمبولي في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024.

