تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نابولي وإمبولي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

تذاع أحداث مباراة نابولي ضد نظيره إمبولي عبر قناة ابو ظبي الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي هوت بيرد

التردد 11747

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية على قمر صناعي ياه سات

التردد 11938

استقطاب أفقي

معدل الترميز 30000

معامل تصحيح الخطأ 9/8

تردد القنوات المفتوحة لمباراة نابولي ضد إمبولي

قناة Varzish Sport – تردد 11843 – معدل الترميز 27500 عمودى – القمر: Y1A.

قناة Sport France – تردد12012 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: أسترا.

قناة TV Play – تردد 11804 – معدل الترميز 27500 أفقي – القمر: Astra 4A.

قناة TV3 الإيرانية – تردد 10973 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: 62.0°E Intelsat 902.

قناة Rah-e-Farda Tv – تردد 11293 – معدل الترميز 27500 عمودي – القمر: AzerSpace 46 ° E.

قناة b N SPORTS 1 HD France – تردد 12168 – معدل الترميز 29700 عمودي – القمر: أسترا.

قناة M+La Liga HD Spain – تردد 10818 – معدل الترميز 22000 عمودي – القمر: أسترا.

ما موعد مباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم نابولي نظيره نادي إمبولي مساء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب ديبغو أرماندو مارادونا المباراة المرتقبة بين نادي نابولي ضد نظيره إمبولي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

