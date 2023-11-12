معلق مباراة نابولي وإمبولي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي لمواجهة قوية أمام نظيره نادي إمبولي مساء اليوم الأحد 13 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

ما هو توقيت مباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثالثة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ما هو ملعب مباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

يستضيف ملعب ديبغو أرماندو مارادونا المباراة المرتقبة بين نادي نابولي ضد نظيره إمبولي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

معلق مباراة نابولي ضد إمبولي في الدوري الإيطالي؟

أسندت قنوات أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على احداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد إمبولي للمعلق أحمد الحامد وميشيل سعد معلقا وواصفا على احداث المباراة.

موقف القريقين من جدول ترتيب الدوري الإيطالي؟

يحتل نادي نابولي المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما ياتي نادي إمبولي في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري الايطالي 2023-2024.