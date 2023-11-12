نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد دياز ينهار ويروي تفاصيل خطفه: صمدت 12 يومًا دون نوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر لويس دياز، والد نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مفاجأت عديدة في كواليس حديثه الأخيرة، بعد الإفراج عنه من جانب محتجزينه بعد تعرضه للأختطاف من جانب أحد الجماعات المسلحة.

- والد دياز يكشف تفاصيل خطفه

وتحدث لويس مانويل دياز، عن تفاصيل مخيفة في عملية خطفه بعد أُجباره على المشي "كثيرًا" في ظل عدم خضوعه للنوم طوال فترات طويلة يوميا لمدة أسبوعين، بعد احتجازه منطقة جبلية على يد فصائل جيش التحرير الوطني.

وأكد صاحب 56 عاما في مؤتمره الصحفي:" لم أتعرض إلى معاملة سيئة، ولكن أجبرت علي المشي كثيرًا، صعودًا ونزولًا في جبال متعدّدة، في محاولة للبقاء سالمًا، كي أعود إلى المنزل".

وكان والد دياز، ليس بغريبا عن تلك المناطق الجبلية فقط عاش بها أثناء طفولته، لكن "هذه قصّة مختلفة. لا أتمنى لأحد التواجد في هذه المنطقة الجبلية في الظروف التي كنت أعيشها".

- كيف تم اختطاف والد دياز

وقامت عناصر جيش التحرير الوطني، والتي تعتبر آخر حركة تمرّد رئيسية في كولومبيا، اختطفت والد دياز وزوجته من محطة وقود في بلدتهما في بارانكاس، بالقرب من الحدود مع فنزويلا، عن طريق دراجات نارية باختطافهما، وفي اليوم عينه، أطلق سراح والدة اللاعب البالغ 26 عامًا

ونشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي "عاشت الحرية والسلام!".

وأثر الاختطاف على عملية السلام التي بدأت منذ عام تقريبًا بين جيش التحرير الوطني وحكومة الرئيس بيترو، فضلًا عن وقف إطلاق النار الثنائي الذي دام ستة أشهر بعدما بدأ سريانه منذ 3 أغسطس.

وأطلقت عملية بحث واسعة النطاق عن الزوج شارك فيها أكثر 250 جنديًا، انتهت بتسليم دياز الخميس لعاملين في المجال الانساني في منطقة غير محدّدة في سلسلة جبال سيرّانيا دل بيريخا، حيث نقل بطائرة هليكوبتر إلى مطار فاليدوبار شمال البلاد البعيدة 90 كيلومترًا عن بلدته.

بعدها بساعات، وصل إلى منزله بسيارة حيث استقبله الجيران بقرع الطبول واطلاق الأبواق، تحت حراسة الشرطة.

أمل الوالد الذي ينسب اليه الفضل بدعم مسيرة لويس صاحب 43 مباراة دولية، في أن يكون اطلاق سراحه خطوة نحو "السلام في كولومبيا وأن تتاح لجميع الرهائن فرصة التحرّر".