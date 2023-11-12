نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شبانة ينتقد إدارة بيراميدز لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاعلامي محمد شبانة، بان الإدارة التنفيذيه لنادي بيراميدز دائما ما تحاول تبرير فشلها في تحقيق أي بطولة حتى الآن أمام سالم الشمسي مالك النادي بالتحيز التحكيمي للقطبين على حساب ناديهم منتقدًا تهديدهم الدائم بسحب الاستثمارات من مع كل إخفاق.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن قانون الرياضة الجديد أتى من أجل جذب الاستثمار وليس طردها، وأن ملاك نادي بيراميدز حصلوا على كل الدعم منذ حصولهم على النادي بدليل وصولهم إلى مكانة كبيرة في الكرة المصرية ومنافستهم على كل البطولات.



وأكمل شبانة، بأن بيان نادي بيراميدز ضعيف وعباراته لا تليق بمستوى الكرة المصرية وينم عن ضعف الإدارة أمام مالك النادي، في حين كان رد اتحاد الكرة يتميز بالاحترام والإحترافية مؤكدا إنه إستعمل حقه الطبيعي في تحويل المدير التنفيذي لبيراميدز وإلى لجنة الإنضباط.



وكان بيراميدز قد خسر أمام الزمالك في نصف نهائي مسابقة كأس مصر في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الأربعاء الماضي.