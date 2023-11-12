نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم؛ في البحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مع نظيره فريق تشيلسي، مساء اليوم الأحد الموافق 12 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1HD.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda

التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة Canale 5 Italia

التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia

التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Ziggo Sport Select HD

التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL

التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة ZDF HD

التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV

التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV

التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD

التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport

التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones

التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary

التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.