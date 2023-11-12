نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تكشف عن عقوبة ضد الأهلي بسبب أحداث مباراة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





علق ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، على ما حدث أثناء مباراة الأهلي والجونة من اشتباكات بين جماهير القلعة الحمراء.

وقال ثروت سويلم خلال تصريحات تلفزيونية: "ننتظر تقرير المباراة من أجل تحديد العقوبات إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات".

وتابع: "ما حدث بين الجماهير، يجعل هناك حالة حرج من طلب زيادة أعداد الجماهير خلال المباريات، في ظل المساعي التي نرغب في اتخاذها لعودة المشجعين إلى أماكنهم".



ثروت سويلم ينفي تصريحاته بشأن إمكانية مشاركة الزمالك في السوبر المصري

وأردف: "تصريحاتي بشأن مشاركة الزمالك في السوبر المصري بنسخته اتفهمت غلط، وقولت كان يجب أن يخص الاتحاد المصري، وكان لا بد من وجود قرار رسمي من الجبلاية أمام الجميع بحرمان الفريق من المشاركة لمدة عام أو عامين ولكن لم يحدث وبالتالي أكدت أن هناك مبررا لمسؤولي الزمالك للتحدث حول عودته".

واختتم: "الشركة الراعية واتحاد الكرة ومجلس أبو ظبي والرابطة لهم قرار بكل تأكيد في مشاركة الزمالك من عدمه، ولكن لم يحدث وتم التناقش حول هذا الأمر مطلقًا حتى الآن".

وحدثت اشتباكات بين جماهير الأهلي أثناء مباراة الجونة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

