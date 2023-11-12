كولر يدرس ميديما الغاني بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي نادي ميديما الغاني بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي ميديما الغاني قبل مواجهة الأهلي وميديما الغاني في دوري ابطال افريقيا.

كولر يمنح لاعبي النادي الأهلي راحة سلبية من التدريبات

منح مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي راحة سلبية للاعبين لمدة أسبوع من التدريبات لتجنب الإجهاد العضلي قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميديما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم 25 نوفمبر بالقاهرة.

