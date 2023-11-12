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أحمد جودة - القاهرة - يستمر مروان حمدي مهاجم النادي المصري في خوض التدريبات الفردية خلال معسكر الفريق في القاهرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.

مروان حمدي يستمر في مرانه الفردي بمعسكر المصري بالقاهرة

يأتي هذا بناء على قرار مجلس إدارة النادي بإيقاف اللاعب وخصم مليون جنيه من مستحقاته، ردا على حادثة البصق على الجماهير خلال مباراة بيراميدز التي انتهت بخسارة المصري بهدفين مقابل ثلاثة بالجولة السادسة من الدوري.

ويؤدي الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية في الرابعة عصر اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

