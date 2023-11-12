نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة والقوية التي سيخوضها أمام نظيره تشيلسي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: ماتيوس نونيز - رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

وفي الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - إرلينج هالاند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر قناة beIN Sports 1HD.

