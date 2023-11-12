نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة الأهلي الجديدة "بديل" أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، صرف النظر عن صفقة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، لعدة أسباب.

وعلم دوت الخليج الرياضي، أن إدارة الأهلي رفضت طلبات أحمد فتوح المادية مشترطة حصوله على نفس المقابل المادي الذي يتقاضاه نجوم الفئة الأولى بالفريق الأول.

وبدأ الأهلي التفكير في بديل لصفقة فتوح، خاصة أن مركز الظهير الأيسر بالفريق الأحمر يحتاج لتدعيم قوي بلاعب دولي خلال الفترة المقبلة.

وتوجهت الإدارة صوب محمد حمدي ظهير أيسر نادي بيراميدز، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

أزمة فتوح عرض مستمر في الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض.

وأكد عامر العمايرة المتخصص في اللوائح الرياضية، أنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.



مفاجأة كبرى بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

وقال العماري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة".

وأضاف: "طبقا للوائح الفيفا، فأن أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادٍ حتى خلال فترة الحماية، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في يناير المقبل على أن يكون تفعيل العقد من الموسم المقبل".