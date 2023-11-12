نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعد إدارة المصري بحل الأزمات الفنية في الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مسؤولو المصري مع علي ماهر المدير الفني بالفريق الأول للكرة وذلك خلال معسكر الفريق في القاهرة الذي يأتي ضمن فترة التوقف الدولي والتي تشكل المرحلة الأولي من الإعداد.

ووعد علي ماهر الإدارة بحل الأزمات الفنية التي يواجهها الفريق في المستقبل ويرسم خطة لتشديد العقوبات على اللاعبين المقصريين بالإضافة إلي فتح الفرصة لجميع اللاعبين في المشاركة خلال المباريات المقبلة.

ويؤدي الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية في الرابعة عصر اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

