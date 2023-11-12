نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة والافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "مونتجويك الأولمبي"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي برشلونة وألافيس في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة وألافيس اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ستنقل مباراة برشلونة وألافيس مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 3HD.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، تردد قناة bein Sports 3HD، الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس في الجولة الـ13 من الليجا.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.