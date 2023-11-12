نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يطلب من إدارة المصري العفو عن مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري من مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي بالعفو عن مروان حمدي والإكتفاء بتغريمة مليون جنيها مع إعادته للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة الإيقاف الدولي.

اقترح المدير الفني علي مجلس الإدارة أن يقدم اللاعب اعتذارا رسميا للجماهير ولمسؤولي المصري ولزملائه والجهاز الفني للفريق.

رحب مجلس إدارة المصري بطلب علي ماهر خاصة بعد عدم وجود نية من بيعه خلال الفترة المقبلة.

يؤدي الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية في الرابعة عصر اليوم على ملعب ستاد الكلية الحربية وذلك استعدادا لمواجهة نظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

يعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري خلال فترة تواجد الفريق ببورسعيد مؤتمرا صحفيا للإجابة عن كافة تساؤلات السادة الصحفيين فيما يتعلق بالفريق.

ويحتل المصري المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وذلك بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.